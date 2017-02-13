رسائل عيد الحب 2017 أجمل مسجات الفلانتين قصيرة رومانسية للفيسبوك

Happy Valentine’s Day SMS Messages مجموعة من أحلى رسائل عيد الحب الرومانسية لعام 2017 للمتزوجين والمخطوبين والمرتبطين، تشكيلة من أروع مسجات عيد الحب 2018 وذلك عبر موقع جريدة أجيال نيوز، حيث نُقدم لكم كل جديد وحصري عبر الإنترنت.

بمناسبة عيد الحب “الفلانتين” تقدر/ى تبعت/ى لشريك حياتك مجموعة من أرقي المسجات الرومانسية ورسائل sms القصيرة تحتوي على أجمل العبارات والكلمات الخاصة بيوم الحب والعشاق.

يحتفل العالم فى يوم 14 فبراير من كل عام بمناسبة عيد الحب، ونجد فى هذا اليوم الأصدقاء والمتزوجون والكابلز يرسلون لبعضهم أجمل البوستات الرومانسية وأحلى صور الحب والغرام على مواقع التواصل الإجتماعي.

رسائل عيد الحب 2017

انا مش هقول عيد حب سعيد … لكِن هقول أنت الحب لكُل عيد

القلب فيه اسمك والعقل فيه رسمك

والدم فيه عشقك وانا والله احبك!

مِن قلبي نبغيك

وربي ليا يخليك

وبعيد الحب

يا عمري نهنيك

مشتاق اضمك حيل واتنفس انفاسك

وابارك عيد الحب لك

يا احلى حبيب

يا شمس الشموس يا بهجة كُل النفوس

نوري علي حبيبي ضياكي

وقوليله كُل عام وانت بخير

اغلي الناس سميتك

وبنص قلبي خليتك وبنظر عيني حطيتك

و بعيد الحب هنيتك

رغم هَذا البعد والقطيعة فِي عيد الحب بنحيي البقرة مطيعة

كُل عام وحبك الاجمل

يا مضوي شمعة سنيني

كل عام وانت الاول

في حياتي وقلبي وعيني

فكرت اهديك فِي عيد الحب عيوني

لكن ترددت فِي اللحظة الاخيرة … خفت اشتاقلك وما اقدرش اشوفك حياتي

في ذكري عيد الحب 2017 ادركت ان الزواج عبارة عَن غلطة وورطة وطول العمر ربطة يا تصيب يا تيجلك جلطة

راحتك هِي غايتي

وأنتي شعاري ورايتي

للجرح لمساتك دوي وللوصل ماشوقي ارتوى

ياللي عَن عيني بعيد

وفي قلبي عايش اكيد

كل عام وانت فِي اجمل واسعد عيد.

القلب فيه اسمك والعقل فيه رسمك والدم فيه عشقك وانا والله احبك

تبقي وحدك “رمز الحنان”

وتبقي عيونك احلى مكان

وتبقي أنت فِي عيد حبنا “اغلي انسان”

احبك لانك الاجمل وانك فِي الحيآة أفضل وجا دوري أنا اسال ايه اللي محببك فيا

اليوم: احبك بكرة: اعشقك بَعده: فِي العناية المركزة والسبب: اموت فيك

اهديك شيك بمليون بوسة اصرفه مِن بنك حبي شارع قلبي الدور الاول مِن روحي

ياما رسايل جتني وما فَتحتها ورسايل جتني وحذفتها الا رسالتك فِي قلبي حفظتها

علي ذوقي اخترلك اسم أول حرف ر تاني حرف و تالت حرف ح رابع حرف ي روحي

ايه الفرق بيني وبين السكر السكر يدوب بالسوائل وانا ادوب فيك واعشقك

علي حدود حبك تم تفتيشي وضبطوا بحوزتي مليون كيلو جرام شوق وحنان لاجلك.