برج القوس.. حظك اليوم برج القوس الخميس 13-10-2016 ماغى فرح عاطفياً ومهنياً وصحياً

تنبؤات برج القوس اليوم الخميس 13 أكتوبر 2016 مع كارمن شماس وجاكلين عقيقي؛ آخر توقعات برج القـوس الخميس 13-10-2016 مهنياً وعاطفياً وصحياً مع ماغي فرح.

تعرف معنا عبر جريدة اجيال نيوز بالتعاون مع موقع ومنتديات المصطبة على آخر التوقعات اليومية والشهرية والسنوية لأصحاب برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي والصحي؛ بالإضافة إلى نشر أهم توقعات برج القـوس فى الزواج والحب والجنس والعلاقة بين الشريكين.

هذا وسوف نقوم أيضاً بنشر التوافقات بين برج القـوس وباقي الأبراج الفلكية ومعرفة الفرق بينهم فى كل مجالات الحياة بين الرجل والمرأة؛ وذلك من خلال قسم ابراج اليوم وعلم الفلك.

حظك اليوم برج القوس الخميس 13-10-2016

مهنياً: تمارس جاذبية كبيرة وتفرح بوجود الأصدقاء والزملاء حولك، تغني مفكرتك بالمواعيد الجميلة المناسبة والآخاذة.

عاطفياً: لا رغبة لك في مضايقة الشريك، إنما لكل شيء حدود إذا طالتك الأمور مباشرة وشعرت معها بأنك مهان وأصبت في كرامتك.

صحياً: الأجواء المضطربة والقلقة في محيطك تصيبك بشظاياها وتتركك في حالة نفسية تعبة.

تبدو الأمور في صالحك اليوم، فاستغل الموقف للانتهاء من المشروعات المعطلة ولبدء مشروعات جديدة فور الانتهاء من هذه الخطوة. ثقتك مصدر لإلهام الآخرين، خاصة الذين يعملون معك. هذا يجعلك تشعر بتقدير الآخرين لك، ويساعدك على فهم أن كل الذي تحتاجه موجود بحيث تستطيع ترك أثرًا إيجابيًا والنجاح.