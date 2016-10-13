برج الجدى.. حظك اليوم برج الجدى الخميس 13-10-2016 ماغى فرح عاطفياً ومهنياً وصحياً

تنبؤات برج الجدى اليوم الخميس 13 أكتوبر 2016 مع كارمن شماس وجاكلين عقيقي؛ آخر توقعات برج الجدي الخميس 13-10-2016 مهنياً وعاطفياً وصحياً مع ماغي فرح.

تعرف معنا عبر جريدة اجيال نيوز بالتعاون مع موقع ومنتديات المصطبة على آخر التوقعات اليومية والشهرية والسنوية لأصحاب برج الجدى على الصعيد المهني والعاطفي والصحي؛ بالإضافة إلى نشر أهم توقعات برج الجدي فى الزواج والحب والجنس والعلاقة بين الشريكين.

هذا وسوف نقوم أيضاً بنشر التوافقات بين برج الجدي وباقي الأبراج الفلكية ومعرفة الفرق بينهم فى كل مجالات الحياة بين الرجل والمرأة؛ وذلك من خلال قسم ابراج اليوم وعلم الفلك.

حظك اليوم برج الجدى الخميس 13-10-2016

مهنياً: يسهل لك هذا اليوم الاتصالات وتكون على أتم الاستعداد والتيقظ على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تمارَس عليك.

عاطفياً: لا تحاول أن تستخف بآراء الشريك، لأنه قد يفاجئك ويدفعك إلى إعادة النظر في أسس العلاقة بينكما.

صحياً: أنت متعب وتحتاح إلى الكثير من الانتباه لصحتك، فما عليك سوى أخذ قسط طويل من الراحة.

لا تصاب بخيبة أمل كبيرة مع سير مجريات الأمور اليوم، فعلى الرغم من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثير. قاوم الرغبة في لوم الآخرين إذا سارت الأمور ضد رغبتك. توقعاتك غير الواقعية قد تصيبك بخيبة الأمل. على أية حال، لا تيأس، ولكن استغل الفرص التي لا تزال معروضة. بدلاً من تنفيذ كل شيء بالقوة، واجه الأشياء بشيء من التواضع.