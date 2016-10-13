برج العقرب.. حظك اليوم برج العقرب الخميس 13-10-2016 ماغى فرح عاطفياً ومهنياً وصحياً

تنبؤات برج العقرب اليوم الخميس 13 أكتوبر 2016 مع كارمن شماس وجاكلين عقيقي؛ آخر توقعات برج العقـرب الخميس 13-10-2016 مهنياً وعاطفياً وصحياً مع ماغي فرح.

تعرف معنا عبر جريدة اجيال نيوز بالتعاون مع موقع ومنتديات المصطبة على آخر التوقعات اليومية والشهرية والسنوية لأصحاب برج العقـرب على الصعيد المهني والعاطفي والصحي؛ بالإضافة إلى نشر أهم توقعات برج العقرب فى الزواج والحب والجنس والعلاقة بين الشريكين.

هذا وسوف نقوم أيضاً بنشر التوافقات بين برج العقـرب وباقي الأبراج الفلكية ومعرفة الفرق بينهم فى كل مجالات الحياة بين الرجل والمرأة؛ وذلك من خلال قسم ابراج اليوم وعلم الفلك.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 13-10-2016

مهنياً: إذا كنت تشعر بأنك لست بحال طبيعية، ترقّب خروج روحك المغامرة لتعويض ما فاتك من الوقت، ولا سيما أن في داخلك قوة لا يمكن إيقافها أبداً.

عاطفياً: الحوار الهادئ هو السبيل الأفضل لتنعم مع الشريك بحياة هادئة، فتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع.

صحياً: وضعك الصحي أكثر من جيد، ويرافقك هذا الأمر مدة لا بأس بها، شرط توافر الظروف المناسبة.

يأتي اليوم مصحوبًا ببعض المشكلات، فسوف تقابل مواقف لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال تغيير رؤيتك للأمور. افصل نفسك عن كل ما هو قديم ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد. توخ الحذر عند لوم الآخرين – فمن الممكن أن تكون قد ارتكبت أخطاءً أيضًا. إذا كنت متفتحًا تجاه الأشياء الجديدة، فسوف تتعلم المزيد عن نفسك.