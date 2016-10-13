برج السرطان.. حظك اليوم برج السرطان الخميس 13-10-2016 ماغى فرح عاطفياً ومهنياً وصحياً

تنبؤات برج السرطان اليوم الخميس 13 أكتوبر 2016 مع كارمن شماس وجاكلين عقيقي؛ آخر توقعات برج السـرطان الخميس 13-10-2016 مهنياً وعاطفياً وصحياً مع ماغي فرح.

تعرف معنا عبر جريدة اجيال نيوز بالتعاون مع موقع ومنتديات المصطبة على آخر التوقعات اليومية والشهرية والسنوية لأصحاب برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي والصحي؛ بالإضافة إلى نشر أهم توقعات برج السـرطان فى الزواج والحب والجنس والعلاقة بين الشريكين.

هذا وسوف نقوم أيضاً بنشر التوافقات بين برج السـرطان وباقي الأبراج الفلكية ومعرفة الفرق بينهم فى كل مجالات الحياة بين الرجل والمرأة؛ وذلك من خلال قسم ابراج اليوم وعلم الفلك.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 13-10-2016

مهنياً: يوم يشير إلى شراء منزل أو بيع لعقار بثمن مناسب، وبداية عمل جديد أو زيارة مكان تحبه ويترك أثراً في قلبك.

عاطفياً: كن عاقلاً ولا تعرض نفسك للخطر وتجنّب النقاشات المشبوهة، قد تدعمك الصداقات وتجد الأمان بالقرب من الشريك الذي يقف بجانبك في الأوقات الصعبة.

صحياً: تستعيد عافيتك ونشاطك بعد إبلالك من مرض أرهقك وترك مضاعفات كبيرة.

بما أنك الآن تنضح بهالة خاصة من القوة والاستقرار، فإن الناس سوف يلجئون إليك من أجل المساعدة والدعم. حاول استخدام طاقتك في مساعدة الآخرين، حيث أنهم سوف يردون الجميل بالتأكيد في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى مساعدة. لكن حاول ألا تغفل عن أهدافك لأنك الآن تملك القوة اللازمة لتحقيقها.