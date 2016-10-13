برج الجوزاء.. حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 13-10-2016 ماغى فرح عاطفياً ومهنياً وصحياً

تنبؤات برج الجوزاء اليوم الخميس 13 أكتوبر 2016 مع كارمن شماس وجاكلين عقيقي؛ آخر توقعات برج الجـوزاء الخميس 13-10-2016 مهنياً وعاطفياً وصحياً مع ماغي فرح.

تعرف معنا عبر جريدة اجيال نيوز بالتعاون مع موقع ومنتديات المصطبة على آخر التوقعات اليومية والشهرية والسنوية لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي والصحي؛ بالإضافة إلى نشر أهم توقعات برج الجـوزاء فى الزواج والحب والجنس والعلاقة بين الشريكين.

هذا وسوف نقوم أيضاً بنشر التوافقات بين برج الجـوزاء وباقي الأبراج الفلكية ومعرفة الفرق بينهم فى كل مجالات الحياة بين الرجل والمرأة؛ وذلك من خلال قسم ابراج اليوم وعلم الفلك.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 13-10-2016

مهنياً: خسائر مادية محدودة سببها التهوّر، لكنّ الأيام المقبلة ستفتح لك عدة مجالات من أجل التعويض وتحقيق مكاسب جديدة وكبيرة.

عاطفياً: حاول أن تبتعد عن العدائية غير المبرّرة مع الشريك، فالمرحلة المقبلة ستفرض عليك التعامل معه بجدية.

صحياً: تقرر عدم استعمال السيارة والسير قدر الإمكان في تنقلاتك.

بسبب الظروف المتغيرة، يبدو أن هدفك خارج السيطرة من جديد. لا يجب أن ينتابك اليأس والإحباط؛ ابدأ بإعادة التفكير في الموقف بتمعن. قد يكون مجرد انطباع ويمكن جعل الخسارة في أضيق الحدود باتخاذ الإجراءات المناسبة. اذا لم يكن هذا هو الوضع، فتذكر إن مخطط الرحلة غايتك في حد ذاته.