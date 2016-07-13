اخبار الدقهلية اليوم.. مديرية الأمن تزيل 16 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية

اجيال نيوز “اخبار الدقهلية” – شنت مديرية أمن الدقهلية حملة مكبرة برئاسة اللواء عاصم حمزة مدير الأمن لتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية، حيث أسفرت عن تنفيذ 5 حالات إزالة فورية لتعديات على الأراضى الزراعية بمركز طلخا، وتحرر عن ذلك المحاضر أرقام “من 6624 حتى 6628” لسنة 2016 إدارى المركز.

وشهد مركز الجمالية تنفيذ حالتى إزالة فورية لتعدات على الأراضى الزراعية، وفى مركز تمى الأمديد إزالة 9 حالات إزالة فورية لتعديات على الأراضى الزراعية، وفى مركز بلقاس تم تنفيذ حكم قضائى بتسليم محل.

هذا وقد شنت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، اليوم، حملة إزالات موسعة تتضمنت إزالة 42 حالة تعد على أراض زراعية.

وقامت إدارة حماية الأراضى بإزالة 12 حالة تعد بمراكز طلخا، السنبلاوين، ميت غمر، المنصورة، منية النصر، ميت سويد، دكرنس، تمى الأمديد، المنزلة، أجا، شربين، بلقاس.

وشدد المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، على استمرار حملات الإزالة ورفع التعديات أولا بأول بأنحاء المحافظة، مؤكدا على الحسم والحزم فى تطبيق القانون لردع المخالفين، حرصا على الموارد العامة للدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأضاف المحافظ أنه لن يسمح لأحد بمخالفة القانون وأنه يطبق على الجميع، كما أنه لن يسمح للمتقاعسين والمقصرين بالبقاء فى مناصبهم، وأنه لا مكان للعمل سوى للقادرين وأصحاب الرؤية والمخلصين.