اخبار القاهرة اليوم.. وصول أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية لمطار القاهرة

اجيال نيوز “اخبار القاهرة” – وصلت منذ قليل طائرة “سولار أمبالس 2” أول طائرة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من إسبانيا في إطار جولتها حول العالم.

وحرص كل من شريف فتحي، وزير الطيران، والدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، وسفير سويسرا بالقاهرة، وعدد من قيادات الوزارة، على الحضور للمطار لاستقبال الطائرة لدى وصولها للمطار.

وتعد جولة الطائرة هي الجولة قبل الأخيرة في إطار رحلاتها التجريبية حول العالم لنشر الوعى الترشيدى وتبنى قضية التكنولوجيا النظيفة، حيث إنها أقلعت من العاصمة الإماراتية في مارس 2015 وهبطت بـ15 مدينة، حول العالم لتعود مرة أخرى إلى أبو ظبى.

وحلقت الطائرة فوق منطقة الأهرامات لإنهاء تصوير فيلمى، وذلك لما يمثله هذا الحدث من أهمية كبيرة يسجل في الوثائق التاريخية لمصر.