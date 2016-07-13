اخبار بنى سويف اليوم.. المحافظ يستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد

اجيال نيوز “اخبار بنى سويف” – ترأس المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، اجتماع المجلس التنفيذي بحضور اللواء محمود العشيري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، واللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام، والمحاسب هناء عبدالعزيز السكرتير العام المساعد، و13 عضوا من أعضاء مجلس النواب، فضلا عن رؤساء المدن ومديري المديريات والمصالح الحكومية.

تناول الاجتماع استعراض توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2016/2017م، والتي بلغت 177 مليون جنيه بواقع 156 مليون جنيها “اعتماد حكومي” و 21 مليون جنيه “تمويل ذاتي” موزعة على المشروعات والتي تشمل أنشطة (الرصف والكهرباء، والأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية).

ووافق المجلس على الغاء امتداد عدد 2 شارع طولى واللذين سبقا اعتمادهما بالمخطط التفصيلي لقرية باها مركز بني سويف، بهدف الحفاظ على عدم تقسيم الأرض المخصصة للمعهد الديني بالقرية والتي يؤدى امتداد الشارعين إلى تقسيمها.

كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد “عريف شرطة” محمد خليفة محمد عبدالمنعم على مدرسة بني حدير الابتدائية بمركز الواسطى تكريما لذكرى الشهيد الذي استشهد في يوينو الماضي.

ووافق المجلس على تخصيص مساحة 375م ” أملاك دولة” لصالح الهيئة القومية للتأمين والمعاش لإقامة مبنى للهيئة بمدينة بب، وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للأملاك والالتزام بالإجراءات المقررة قانونا للتصرف في أراضي الدولة بقصد تحقيق المنفعة العامة.