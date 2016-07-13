اخبار البحيرة اليوم.. المحافظ: سيتم القضاء على مشكلة ضعف وانقطاع المياه

اجيال نيوز “اخبار البحيرة” – تفقد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، يرافقه اللواء السيد العشرى رئيس الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وقيادات الهيئة، أعمال بدء تشغيل محطة مياه العباسى بالدلنجات والضخ على الشبكات، وذلك بعد انتهاء مراحل غسيل الشبكات والتشغيل التجريبى وتوافق نتيجة سحب العينات ونسبة العكار للمحطة.

وتم ضخ المياه لعدد 7 قرى وتوابعهم بالدلنجات بطول 30 كم شبكات وجارٍ التوصيل لباقى الخطوط تباعًا حتى 31/10 القادم.

جدير بالذكر أن المحطة مقامة على مساحة 10 أفدنة بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه شاملة الأعمال الإنشائية والشبكات بطاقة 60 ألف/م3 يوم وتبلغ أطوال الشبكات 92 كم وسوف تخدم المحطة 700 ألف نسمة من أبناء مدينة وقرى الدلنجات والقرى الواقعة بمداخل مدن كوم حمادة ودمنهور وإيتاى البارود.

كما تابع المحافظ ورئيس الهيئة الخط الناقل بقطر 1000 مليمتر وبطول 11,2 كم والذى يربط محطة مياه النوبارية بمركز حوش عيسى بتكلفة 35 مليون جنيه حيث تم تنفيذ 9,2 كم من الخط والمقرر الانتهاء منه فى 30/9 القادم وذلك لتحسين الضغوط والقضاء على مشاكل ضعف وانقطاع المياه، وتم التأكيد على ضرورة قيام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى بالتنسيق مع المزارعين لتحويل مسار الخط بطول 300 متر الواقعة فى مسار الخط بأراضيهم لتجنب انهيار التربة فى هذا الجزء.

ومن جانبه صرح المحافظ بأنه بتشغيل محطات مياه المحمودية والعباسى والخط الناقل من محطة النوبارية لحوش عيسى سيتم القضاء على مشكلة ضعف وانقطاع المياه وتحسين الضغوط فى بعض أطراف مدن ومراكز المحافظة التى كانت تعانى منها هذا الصيف مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس هيئة مياه الشرب على وضع حلول سريعة لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب خاصة مراكز الرحمانية وكفر الدوار من خلال إنشاء محطات جاهزة لتلبية احتياجات المواطنين من المياه وإنهاء مشكلة ضعف وانقطاع المياه بها.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندسة نادية عبده – نائب المحافظ وماهر العدوى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة وخالد حسين رئيس شركة مياه الشرب بالبحيرة ورئيسا مدينتى الدلنجات وحوش عيسى.