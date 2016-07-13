اخبار أسوان اليوم.. تسمم 4 بـ«المياه الملوثة» واستمرار العطش فى 3 محافظات

اجيال نيوز “اخبار أسوان” – فى وقت تواصلت فيه أزمة انقطاع مياه الشرب فى عدد من القرى بمختلف المحافظات، شهدت قرية «بلانة ثالث»، بمركز نصر النوبة فى أسوان، 4 حالات تسمم، واتهم أهالى القرية والمصابين شركة مياه الشرب، مؤكدين أن سبب إصابة أبنائهم تلوث المياه.

وانتقل المهندس محمود عليان، رئيس مجلس مركز ومدينة نصر النوبة، إلى القرية وتم استدعاء فريق فنى من شركة مياه الشرب لسحب عينات مياه من منازل المصابين والمنطقة المحيطة بها، وتحليلها، واطمأن رئيس المدينة على المصابين الذين تم احتجازهم بالمستشفى المركزى فى دراو، وقال «عليان» لـ«الوطن»، إنه استدعى فريقاً من مديرية الصحة وآخر من شركة مياه الشرب لسحب عينات من المياه وتحليلها، وإعلان النتيجة بكل شفافية، واتخاذ الإجراء المناسب حيال المسئولين، إذا ثبت وجود تقصير.

وتفاقمت أزمة انقطاع مياه الشرب بقرى ومراكز الغربية، واضطر الأهالى للجوء إلى بدائل، من بينها المياه المفلترة والمعدنية، وعانت المحال التجارية من الأزمة، واستنكر أصحابها «صمت المسئولين وعدم تبرير انقطاع مياه الشرب عن معظم المناطق».

وسادت حالة من الاستياء بين أهالى مدينة شبرا الخيمة، بسبب عدم التزام شركة مياه الشرب بالقليوبية بما أعلنته فى بيان رسمى بشأن قطع المياه لمدة ٢٤ ساعة لاستكمال أعمال إصلاح خط الصرف الصحى بمنطقة «أم بيومى»، حيث تم قطع المياه عن بعض المناطق ومنها «بيجام» لمدة 48 ساعة، وأوضحت الشركة أن المناطق التابعة لها «مُنطاى وأم بيومى» لن تنقطع عنها المياه إلا فى المواعيد المحددة، ونوهت بأن باقى المناطق التى شهدت انقطاع المياه تتبع شركة مياه القاهرة الكبرى.

من جهته، كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، أن أعمال توسعات محطة مياه العياط بالجيزة، ستنتهى آخر سبتمبر المقبل، وطالب الوزير العاملين بالمشروع بضرورة تكثيف العمل بالموقع، لسرعة الانتهاء من الأعمال بالموعد المحدد، قائلاً للعمال: «أنا راجع لكم تانى بعد شهر، وهشوف نسب الأعمال، وتنفيذ التكليفات»، وأوضح «مدبولى» أن الطاقة الإنتاجية للتوسعات ستعمل على تحسين الخدمة بمدينة العياط، و٣٥ قرية.