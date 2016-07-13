اخبار الإسكندرية اليوم.. نائب المحافظ تعقد اجتماعاً موسعا لبحث أزمة القمامة

اجيال نيوز “اخبار الإسكندرية” – عقدت محافظة الإسكندرية اجتماعا موسعا برئاسة الدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية وبحضور القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء، وذلك لبحث مشكلة تراكم القمامة بشوارع الإسكندرية والتى أثارت استياء مواطنى الإسكندرية فى الأونة الأخيرة، خاصة فى فترة إجازة العيد.

وشددت الدكتورة سعاد الخولى على ضرورة رفع كفاءة الأحياء لرفع القمامة من الشوارع لسد العجز فى عمل الشركة المنوط بها رفع القمامة.

يذكر أن محافظة الإسكندرية قد قامت بدعم منظومة النظافة بمعدات جديدة بقيمة 35 مليون جنيه لرفع كفاءة منظومة النظافة بالإسكندرية.