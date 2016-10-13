تنبؤات برج الحوت اليوم الخميس 13 أكتوبر 2016 مع كارمن شماس وجاكلين عقيقي؛ آخر توقعات برج الحـوت الخميس 13-10-2016 مهنياً وعاطفياً وصحياً مع ماغي فرح. تعرف معنا عبر جريدة اجيال… اقرأ المزيد ←